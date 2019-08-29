كهرباء الجنوب تعلن دخول محطة ثانوية جديدة للعمل في ذي قار

2019/08/29 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار … أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، عن دخول محطة الطار الثانوية الجديدة (٣٣ ك.ف) في محافظة ذي قار للعمل بعد إنجاز مشروعها .وذكر مدير عام الشركة العامة المهندس نشأت كاظم ياسين الكنعاني في بيان صحفي، خلال افتتاحه للمحطة، في ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ، وتلقت /بدر […]

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