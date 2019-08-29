نائب:جهات سياسية وراء تجارة المخدرات بالعراق

2019/08/29 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الإصلاح رامي السكيني، الخميس، عن تورط جهات سياسية بتجارة المخدرات في العراق وتسهيل دخولها، مبينا ان من يسعى لمحاربتها يعاقب وأحيانا يصفى بالقتل.وقال السكيني، إن “تجارة المخدرات أصبحت ثالث أقوى تجارة في العراق بعد النفط والسلاح ومنتشرة على نطاق واسع وبدعم جهات سياسية”.وأضاف ان “هناك جهات تقف وراء تجار …

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