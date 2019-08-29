“بالفيديو” سخرية تنال من طريقة أمانة بغداد في تصريف الاتربة والاوساخ!!!

2019/08/29 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر آلية تابعة لأمانة بغداد وهي تقوم بسحب الاتربة والاوساخ وتصريفها في لحظتها مباشرة عبر نفثها في الهواء.واثار هذا المقطع سخرية من طريقة أداء أمانة بغداد.

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