2019/08/29 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع امني برئاسة قائد عمليات الفرات الاوسط بشأن وضع خطة خاصة بشهر محرم.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم عقد اجتماع امني برئاسة قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس المحمداوي ومحافظ النجف لؤي الياسري وقائد شرطة النجف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الفرات الاوسط تضع خطة خاصة بشهر محرم وكالة خطوة برس.

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