2019/08/29 | 19:12

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الامانة تعلن عدد الكتل الكونكريتية المرفوعة خلال 4 اشهر

اعلنت امانة بغداد انها وقيادة عمليات بغداد ومن خلال جهدهما الالي

والهندسي تم رفع 4337 كتلة كونكريتية عن مواقع مختلفة من العاصمة

بغداد الامانة بينت انه بجهد وتنسيق مشترك مع قيادة عمليات بغداد تم خلاله

رفع الكتل المذكور وخلال الأربعة اشهر الاخيرة ( آيار ، حزيران ، تموز

، اب ) وبمشاركة مكتب امين بغداد

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