2019/08/29 | 19:12

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عاجل {الفرات نيوز} تنشر اسماء الفائزين في تعيينات تربية النجف الاشرف

تأریخ التحریر: : 2019/8/29 18:43

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت تربية النجف الاشرف، اليوم الخميس، عن اسماء الفائزين في تعييناتها.

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