2019/08/29 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الخميس، إلى 204.59 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبيع 204.6 مليون دولار بمزاد اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبيع 204.6 مليون دولار بمزاد اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).