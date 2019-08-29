البصرة: هناك ضوابط ستطبق بشأن دخول المركبات الى المطار

2019/08/29 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغاد/ الغد برس:

اكد مكتب محافظ البصرة، اليوم الخميس، ان هناك ضوابط ستطبق بشأن دخول المركبات الى المطار.

وقال المكتب في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بتوجيه من رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني، اشرف قائد شرطة محافظة البصرة رشيد فليح على فتح المدخل الرئيسي لمطار البصرة الدولي أمام حركة المركبات الخاصة التي توصل المسافرين إلى صالة الانتظار".

واضاف ان "هناك ضوابط ستطبق بشأن دخول المركبات كمرحلة اولى، حيث لن يتم السماح الا بدخول المركبة التي تُقل مسافرين ويتم التأكد من ذلك من قبل العناصر الأمنية المختصة بعد الاطلاع على تذاكر السفر".

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