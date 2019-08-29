مصدر يكشف آخر تطورات وضع الطلبة مع التراخيص

2019/08/29 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر من داخل نادي الطلبة الرياضي، اليوم الخميس، عن اخر تطورات وضع النادي بالحصول على الترخيص من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للعب في الدوري الممتاز.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "ادارة نادي الطلبة قدمت لوزارة الشباب والرياضة ولاتحاد الكرة المركزي طلباً رسمياً، من اجل مفاتحة الاتحاد الاسيوي بمنح النادي مهلة اضافية لحل مستحقات اللاعبين".

واضاف المصدر ان "النادي ابلغ وزارة الشباب والاتحاد الكروي، حصوله على ضمانات من وزارة التعليم العالي، بحسم مستحقات اللاعبين، الذين سبق ان تقدموا بشكاوى ضد النادي"، مشيرا الى ان "يومين لا يكفيان لحسم الامور، لذلك طلب النادي منحه مهلة زمنية اضافية لحسم المتعلقات".





وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أحال موضوع منح نادي الطلبة، ترخيص المشاركة بمسابقات الاتحاد، الى لجنة انضباط، لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق النادي، وتم امهال النادي لغاية 31 من شهر اب الجاري لحل المتعلقات.

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