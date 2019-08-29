أمنية بغداد: رفع الحاجز الأمني بين العاصمة والانبار خطر استراتيجي كبير

2019/08/29 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبرت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد، الخميس، رفع الحاجز الأمني بين محافظتي بغداد والانبار بأنه خطر استراتيجي كبير لأمن العاصمة وعودة التفجيرات.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بإيجاد بدائل وليس رفع الحاجز الأمني لمحيط العاصمة بغداد”، لافتا إلى إن “البدائل ستتضمن […]

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