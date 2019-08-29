امانة بغداد تعلن رفع 4337 كتلة كونكريتية خلال 4 اشهر

2019/08/29 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد انها وقيادة عمليات بغداد ومن خلال جهدهما الالي والهندسي تم رفع 4337 كتلة كونكريتية عن مواقع مختلفة من العاصمة.وبينت الامانة في بيان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه” بجهد وتنسيق مشترك مع قيادة عمليات بغداد تم خلاله رفع الكتل المذكور وخلال الأربعة اشهر الاخيرة (آيار ، […]

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