الكشف عن عدد الكتـل الكونكريتية التي رفعها خلال 4 أشهر

2019/08/29 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن عدد الكتل الكونكريتية التي رفعها من مدن العاصمة، خلال أربعة أشهر.

وذكرت الامانة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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