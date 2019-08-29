2019/08/29 | 19:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"آبل" تعتذر عن إجراء "يفضح" خصوصية المستخدمين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
تقدمت "آبل" باعتذار واضح عن السماح للمقاولين بالاستماع إلى مقتطفات من محادثات المستخدمين المسجلة مع ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"آبل" تعتذر عن إجراء "يفضح" خصوصية المستخدمين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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