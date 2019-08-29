2019/08/29 | 19:16

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متابعة :سومر نيوز

تقدمت "آبل" باعتذار واضح عن السماح للمقاولين بالاستماع إلى مقتطفات من محادثات المستخدمين المسجلة مع ا...

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