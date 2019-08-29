2019/08/29 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد انها وقيادة عمليات بغداد ومن خلال جهدهما الالي والهندسي تم رفع 4337 كتلة كونكريتية ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رفع 4337 كتلة كونكريتية خلال 4 اشهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رفع 4337 كتلة كونكريتية خلال 4 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).