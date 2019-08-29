تحذير من انفجار شعبي في ثاني اكبر مدن ديالى بسبب ازمة الخدمات

2019/08/29 | 19:16

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بغداد :سومر نيوز

حذر المجلس البلدي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الخميس، من انفجار شعبي في ثاني اكبر مدن المحافظة...

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