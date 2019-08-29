الداخلية تكتشف 415 حالة فساد اداري ومالي خلال شهر تموز الماضي

2019/08/29 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية عن 415 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي .وذكر مكتب المفتش العام للوزارة في تقريره الدوري لشهر تموز ، ان ” لجانه التفتيشية العاملة في بغداد تمكنت من رصد 125 حالة فساد اداري ومالي، بلغ مجموع حالات الفساد الاداري منها 115 حالة […]

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