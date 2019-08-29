2019/08/29 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد فريق النفط بكرة القدم يغادر فجر غد الجمعة الى تركيا بعد فشل عدد من لاعبيه المرور من مطار بغداد الدولي قبل يومين بسبب مشاكل ادارية بجوازاتهم

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