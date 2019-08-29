ماتيس ينتقد سياسة ترامب: الانقسامات السياسة تهدد الولايات المتحدة

2019/08/29 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ….انتقد وزير الدفاع الامريكي السابق جيمس ماتيس في مقال له على صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية سياسة الرئيس ترامب ، مشيرا الى الانقسامات السياسة الحالية التي تسببت بها ادارة ترامب تهدد الولايات المتحدة .وقال ماتيس في المقال الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ “إنني اشعر بالقلق في الوقت الحالي بشأن حالة السياسة الامريكية […]

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