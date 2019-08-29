2019/08/29 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحصل النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، اليوم الخميس، موافقة وزير الدفاع نجاح الشمري على تمليك الدور السكنية لمجمع سعد الى شاغليه في المحافظة.وذكر بيان لمكتبه، انه” بعد لقاء مع اهالي دور مجمع سعد السكني والاستماع لمطلبهم استحصل المعموري موافقة نجاح الشمري وزير الدفاع العراقي في استكمال إجراءات بيع وتمليك دور مجمع سعد السكني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعموري يستحصل موافقة وزير الدفاع في تمليك الدور السكنية لمجمع سعد إلى شاغليه في المحافظة النعيم نيوز.

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