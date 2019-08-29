تربية البصرة تغلق مدرسة أهلية وتفتح تحقيقاً بقيام معلم “مصري” بضرب تلاميذ فيها

2019/08/29 | 19:41

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بغداد اليوم _ البصرة

قررت المديرية العامة لتربية البصرة، اليوم الخميس، إغلاق مدرسة أهلية في المحافظة والتحقيق في مقطع مصور يُظهر ضرب معلم "مصري الجنسية" تلاميذا في المدرسة.

بغداد اليوم - متابعة

أثار مذيع سعودي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن منع ضيفه من مواصلة حديثه، خلال موسم "الطائف".

وخلال تغطية فعاليات موسم الطائف الترفيهي، حاور المذيع بالقناة الأولى السعودية خالد الجبر، رجلا

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، عن دخول محطة الطار الثانوية الجديدة (٣٣ ك.ف) في محافظة ذي قار للعمل بعد إنجاز مشروعها.

وذكر مدير عام الشركة العامة نشأت الكنعاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"،

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ضبط 507 علبة أعشاب طبية معدة للتهريب، في كمرك مطار النجف.

وذكرت هيأة الكمارك العامة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "السلطة الكمركية في مركز كمرك مطار

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