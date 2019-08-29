2019/08/29 | 19:43

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مسعود بارزاني والياسري يبحثان الاوضاع السياسية واخر التطورات على الساحة العراقية والاقليمية

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مصيف صلاح

الديل باربيل ، اليوم الخميس، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية

ياسين الياسري.وقال بيان، أن الطرفان بحثا الاوضاع السياسية واخر التطورات على

الساحة العراقية والاقليمية، مبينا انه تم ايضا تسليط الاضواء على

الاجواء الايجابية التي تشهدها العلاقات بين اربيل وبغداد وعدها فرصة

جيدة لحل جميع المشكلات بين الجانبين.واضاف البيان ان الاجتماع شهد ايضا التأكيد على التنسيق بين اربيل

وبغداد لخلق الامن والاستقرار ومواجهة وقلع جذور الارهاب.

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