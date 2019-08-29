2019/08/29 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اليوم الخميس مسعود بارزاني في مكتب الاخير بمحافظة أربيل.

ونقل الياسري بحسب بيان لمكتبه "تحيات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى حكومة وشعب إقليم كردستان.



وأكد وزير الداخلية على "أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين المركز والاقليم بما يضمن التواصل المستمر وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".



من جانبه فقد رحب مسعود بارزاني بزيارة وزير الداخلية والوفد المرافق له ، معرباً عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة أبناء البلد الواحد".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني لوزير الداخلية: نأمل تطوير العلاقات بما يخدم مصلحة أبناء البلد الواحد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني لوزير الداخلية: نأمل تطوير العلاقات بما يخدم مصلحة أبناء البلد الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).