إفتتاح ثالث أكبر الجسور المهمة في الأنبار .. ورزيج: لا عودة لداعش

2019/08/29 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتحت الحكومة المحلية في الأنبار، جسر الإمام علي {ع} وهو ثالث أكبر الجسور المهمة في المحافظة.

وأفتتح محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، جسر الإمام علي بن ابي طالب {ع} {البوعيثة} الذي يربط مناطق مركز مدينة الرمادي بطريق المرور السريع مروراً بقرى الحامضية والبوعيثة والبوفراج التابعة لجزيرة الرمادي.وأكد محافظ الانبار في كلمة الافتتاح ان "هذا الجسر يعد من الجسور الحيوية ويقدم الخدمة لساكني قرى الجزيرة وسيسهم افتتاحه بفك الاختناقات المرورية التي تحصل في اوقات الذروة عند مداخل مركز المدينة ومخارجها".يذكر ان جسر الامام علي بن ابي طالب {ع} {البوعيثة} يعد ثالث أكبر الجسور التي تم افتتاحها هذا العام بعد إعادة تأهيلها حيث تعرضت للتدمير على ايدي عناصر داعش الارهابي من بين العشرات من الجسور التي تم تفجيرها.وأكد قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج كسار ان "ما تشهده المحافظة من تطور وعمران مستمر هو نتيجة للجهود المضنية والسهر من اجل تثبيت الامن والمحافظة على ما تم انجازه بعد اكمال تحرير الأراضي من دنس داعش الارهابي".وطمأن قائد الشرطة بان "لا عودة لداعش ولا عودة لكل من يحاول ان يركب موجة العشائرية والطائفية والتحزبية وستكون شرطة الانبار اليد التي تضرب كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأهل الانبار".انتهى

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