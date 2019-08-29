2019/08/29 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس كشف اللواء أحمد علي زويني قائد شرطة محافظة كربلاء والمنشآت، اليوم الخميس، عن تمكن مفارز قسم السيطرات الخارجية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، بالاضافة للقبض على عدد من المتهمين في قضايا جنائية مختلفة.وقال زويني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بقضايا ارهابية حاول التسلل الى كربلاء وكالة خطوة برس.

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