الدفاع النيابية: أمريكا تضغط لمنع تصويت البرلمان على قانون إخراج قواتها القتالية

2019/08/29 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمنع أعضاء البرلمان من التصويت على قرار إخراج القوات الأجنبية القتالية من البلاد بعد القصف الإسرائيلي الأخير لمواقع الحشد الشعبي.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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