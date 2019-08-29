النزاهة النيابية: تريليون و620 مليار بموازنة 2019 خصصت لزيادة الرواتب في الاقليم

2019/08/29 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن وجود أكثر من تريليون و620 مليار ضمن موازنة الإقليم زيادة لرواتب الموظفين وتعيينات جديدة في وقت حرمت باقي المحافظات من التعيينات.وقال عضو لجنة النزاهة خالد جواد لـ/المعلومة/ ان “موازنة 2019 شابها الكثير من اللغط ولم تقسم بشكل عادل بين بقية المحافظات”.وأضاف ان “اللجنة سجلت […]

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