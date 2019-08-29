صدامات نارية بقرعة المجموعات بدوري ابطال اوروبا

2019/08/29 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سحبت أليوم الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.واظهرت القرعة مواجهات من العيار الثقيلتتمة

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