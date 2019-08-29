وزير الداخلية يؤكد اهمية تبادل الزيارات بين المركز والاقليم

2019/08/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، مسعود البارزاني في محافظة أربيل.

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