خلال مشاركته باجتماع المجلس الوزراي للتنيمية : وزير العمل مهام المجلس ستحقق انعطافة في بناء المؤسسات

2019/08/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شـارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان ، اليوم الخميس، في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية البشرية بوصفه عضوا في المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي.

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