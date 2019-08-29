2019/08/29 | 19:55

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خالد العبيدي ينتقد تعيين المرشحة لتربية نينوى: خطأ جسيم آخر للحكومة

بغداد/..



انتقد النائب عن نينوى، خالد العبيدي، تعيين مرشحة لتربية المحافظة "لا خبرة لديها".

وقال العبيدي في بيان "لا تتلاعبوا بحاضر نينوى ومستقبلها" مبينا إن "محافظة نينوى تمر الآن بأحلك ظروفها الاجتماعية والتربوية، وإن تعيين مرشحة لمنصب مدير عام تربية نينوى لا تملك الخبرة الكافية ومؤهلاتها محدودة وليست لها سيرة إدارية واضحة او دراية عملية وناجحة في إدارة ملف خطير مثل ملف التربية في محافظة منكوبة مثل نينوى مازال مئات الآلاف من أبنائها يعيشون في مخيمات النزوح، هو خطأ جسيم آخر تقع فيه الحكومة المركزية".

ودعا العبيدي "وزير التربية وكالة الى إلغاء أمر التعيين وفتح المجال أمام كوادر تربوية وعلمية رصينة ولها باع مشهود له بالنجاح في هذا المجال من أهالي المحافظة لتولي هذا المنصب المهم والحساس جدا، أو {في أضعف الإيمان} فتح ملفات المرشحين لهذا المنصب عبر النافذة الالكترونية {المنسية} لاختيار المناسب منهم، وإلا فإن الدولة بإصرارها على هذا التعيين تكون قد ارتكبت خطأ جديدا يضاف الى أخطائها الجسام في التعامل مع ملف نينوى الشائك والحرج لحاضر العراق ومستقبله".

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