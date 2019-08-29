(شيعي جعفري افتخر..وخنجر بصدري صدري) (الصدريين ولاءهم لعائله والولائيين ولاءهم لايران)

2019/08/29 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

اين سوف يصل حالنا ومصيرنا نحن (المكون الشيعي العراقي)..



وتحديدا (المكون الشيعي العربي)..



ومن يتزعمنا يجهر بانه لا يمثلنا بل يستعر منا..



فهناك من اطلق على نفسه (الصدريين)..



ويجهرون بان ولاءهم (لعائلة ال الصدر اللبنانية الاصل باعترافها من قرية شحور بجنوب لبنان، ومقتدى نفسه يصرح بان زياراته المتكررة للبنان هو لزيارة اقاربه هناك)….



ويصرح الصدريين في حال اي صراع بين (العراق كدولة وال اصدر..



سوف يقفون لجانب ال الصدر ضد العراق)..



وطبقوا ذلك برفعهم السلاح ضد الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية..



بالسنوات الماضية..



ودخلوا حروب دموية ضد الجيش والشرطة العراقية..



اضافة لتورطهم بجرائم قتل ضد المدنيين كقتل السيد عبد المجيد الخوئي، بدون محاكمة ولا تهم، وقتلهم شرطة النجف حديثي التطوع بعد عام 2003..



الخ من الجرائم ضد الشيعة الجعفرية..

والصدريين من معرفهم ..



عرفوا انفسهم بالصدريين..



حتى يميزون انفسهم عن (باقي الشيعة الجعفرية)..



وتقوقعوا بقائمة سياسية خاصة بهم (القائمة الصدرية، والتي تعرف اليوم بسائرون)..



واصبح لديهم طقوسهم الدينية الخاصة بهم ..



كالمشي لمرقد الصدر الثاني..



والعزاءات الفوق الكبرى بذكرى مقتله..



وتقديس عائلة ال الصدر وخاصة الصدر الثاني وابنه مقتدى ..



وهذه المناسبات الصدرية ..



تفوق باهميتها وتحشيدها لديهم ..



ما يجري للائمة المعصومين يوم استشهادهم او ولادتهم..

والمبكي بان بعد اسقاط صدام عام 2003..



وفرح الشيعة الجعفرية بذلك..



اتهم التيار الصدري امريكا (بانها وراء بروز شيعة وسنة بالعراق) لمجرد سماح امريكا للشيعة بان يكون لهم وجود سياسي بالعراق؟؟ فبهاء الاعرجي كأنه لا يدرك بان الشيعة العرب..



لمدة 1400 سنة يصرخون اظهر يا مهدي وصفيه وشوف الشيعة شصاير بيه..



ولا كأنه الشيعة انتفضوا عام 1991 بصرختهم (الله اكبر يا علي، انريد حاكم جعفري)..



والمضحك (ان بهاء الاعرجي رفض مصطلح شيعة..



في وقت طرح مصطلح الصدريين) وبذلك مزق الصدر الشيعة الى (صدريين ولا صدريين).

والجهة الثانية: الولائيين:

(فالولائيين- فهؤلاء يمثلون مشروع مرتبط بايران..



فيجهرون هم انفسهم بان زعيمهم هو خامنئي الزعيم الايراني والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني..



اي اعلى مسؤول بدولة اجنبية اسمها ايران)..



و(يبايعون النظام الحاكم بايران- نظام ولاية الفقيه الايرانية)..



ويؤسسون مليشيات مسلحة تستعرض عسكريا بنص بغداد رافعة اعلام دولة اجنبية ايران، ويعلنونها صراحة بان في حال دخلت ايران اي حرب مع المجتمع الدولي، فانهم سوف يجرون الصراع لداخل العراق، لتجنيب ايران الحروب..



ويعترفون بان في حالة اي حرب بين العراق وايران سيقفون لجانب ايران اذا امرهم حاكم ايران خامنئي بذلك..، وهم فعلا طبقوا ذلك بقتالهم لجانب ايران ثمان سنوات بحرب الثمانينات بين العراق وايران..

اذن بعد كل ذلك.



.نسال..



من يمثلنا نحن الشيعة العرب بالعراق؟؟

فبانتخابات عام 2018..



لم يشارك معظم الشيعة العرب بالانتخابات وصلت النسبة لاكثر من 90%..



وبعض المصادر اشارت الى اكثر من 80%..



اذن نحن نتحدث عن غالبية ساحقة من الشيعة العرب ليسوا صدريين ولا ولائيين..



ولا ينتمون للاحزاب السياسية الاسلامية الموالية لايران..



فلمتى يبقى الشيعة العرب بارض الرافدين ايتام القيادة والمشروع السياسي الذي ينطلق من همومهم ومصالحهم ..



وجذورهم بوسط وجنوب ارض الرافدين..

تنبيه:

بحرب الثمانينات، اتباع عائلة (ال الصدر) بزمن محمد باقر الصدر..



الذي طلب منهم بالذوبان بايران وحاكمها الخميني..



كانوا يمثلون عماد المرتزقة الذين حاربوا لجانب ايران ضد العراق بالثمانينات..



وهم (اساس الولائيين..



وتشريعهم للخيانة باسم العقيدة المذهبية..



فوالوا ايران على حساب الشيعة العرب والعراق)..



كسابقيهم القوميين العرب الذين شرعوا الخيانة باسم (العقيدة القومية)..



فوالوا مصر على حساب العراق..

والخطورة بان (مليشة الولائيين- الحشد) اذلت العراق وشيعته العرب..واشغلتهم بعيدا عن همومهم

فالفتح يفجرها..



بما صدر منه (مقرات الحشد تُقصف منذ سنة ونصف وحريق (كالة) الايراني قد يكون بمسيرة)..



فقد كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، تفاصيل جديدة عن احتراق مصنع (كالة) الايرانية للالبان في محافظة كربلاء في ايار مايو الماضي.

المحصلة الحشد يعلن بانه يتعرض لاكثر من سنة ونصف لعمليات قصف واغتيالات ..



لعناصر قيادية فيه..



ويدعي انه لم يرد ويعتبر ذلك (انضباط)؟؟ حالهم حال واحد كاعد ينكفخ..



وينهان.



.ويقول (هذا دليل الانضباط)؟؟ ؟ لعنة الله عليكم..



لا يهمنا ان تضربون ويتم قتلكم بالطائرات الاسرائيلية..



و لكن ما يؤلمنا..



بانكم جررتم الحروب التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل..



لداخل العراق..



وانتم اعجز من ان تردون على من تعلنون العداء ضدهم..



وجعلتم (كرامة العراق بالحضيض) واصبح العراقيين مثل بلاعي الموس..

وما يؤلمنا بان العراقيين يعانون من البطالة المليونية وسوء الخدمات وفساد مالي واداري مهول..



وتهريب للنفط..



وهيمنة قوى سياسية فاسدة اسلامية..



وانتشار المخدرات و الجريمة المنظمة وارتفاع معدلات الانتحار..



ورغم كل ذلك… الحشد يبعد الانظار عن كل هؤلاء..



ويوجهها لحروب لا ناقة فيها للحشد نفسه ولا جمل).



.



وما يؤلم اكثر..



(اشغلتم العراق..



شكال الحشد..



ماذا قالت ايران؟؟ شاكلت اسرائيل..



شكال خامنئي لو حسن نصر الله..



) يعني (العراق ما عنده شغل وعمل بس ايران وسفلتها بالعراق من مليشيات واحزاب..



يا ناس نريد بالعراق نعيش..



لعنة الله على ايران وربعه..



و لعنة الله على صدام وامته العربنجية شلع قلع ..

وهنا نبين ملاحظة:

فقد اشار الحشد بانه قد يكون حرق معمل كالة للالبان الايرانية بالعراق..



بطائرة مسيرة؟؟ نقول ..



اليس معمل كالة الايراني بالعراق اساء للصناعة ورجال الاعمال العراقيين..



ونافس صناعة الالبان المحلية بانتاجها..



وحرق المعمل الايراني (افرح قلب كل شريف)..



..



فان شاء الله قريبا تحرق ايران بالعراق ..



من جذورها..



ويستقل العراق وشعوبه عن المحيط الاقليمي والجوار معا..

والاقسى بان (الولائيين ومليشياتهم الحشدوية) لم تكتفي باذلال العراق وشيعته العرب لايران..

بل جرائمهم بنشر الدعارة والمخدرات والفساد وتهريب العملة والاتجار بالبشر..



تنفضح يوما بعد يوم مثال:

(فالحجي حمزة الشمري)..



(جبيره)..



الحجي (ابو مهدي المهندس) لو (الحجي بيان جبر)؟؟

فعن اي حشد مقدس ونحن نجد اي (مفسدة تجدها بالحشد)..



فقد كشفت التحقيقات بان شبكات الدعارة التي كان يديرها (حجي حمزة)..



كانت تحمل لصالح شخصيات سياسية ودينية وعسكرية في العراق..



وان حجي حمزة لديه علاقات متجذرة مع قيادات الحشد ..



وكان يعمل لصالحها ويوفرون له الغطاء الذي عمل فيه لسنوات..

وحاكم الزاملي..



يقول هناك (7 حجاج كبار..



اكبر من حجي حمزة) واكبرهم اخطرهم..



؟؟؟ سؤال..



(باقر بيان جبر)..



ابن اخوه ضابط بالداخلية بزمن عمه..



اعتقل بتهمة خطف مقابل اموال في الكاظمية..



وهو بالتاكيد باقر بيان جبر حاج ؟؟ مو لو ممو؟؟ ابو مهدي المهندس..



(اكبر حاج بالحشد الشعبي؟؟ مو لو ممو .



.من ناحية القيادة)؟؟ ؟؟ اكبر خط احمر..



تدور حوله الشبهات بانه (الحجي الجبير)؟؟ ما عاب الامريكان..



عندما كانوا يصفون (بالعراق الشخص الفاسد مدعي الشرف) بالحاج..



و الحاج كلمة مسيئة لدى الامريكان يطلقون على الفاسدين والمشبوهين..



(الحجي حمزة الشمري)..



(جبيره)..



الحجي (ابو مهدي المهندس) لو (الحجي بيان جبر)؟؟

ونضرب مثال..



بالجيش بزمن صدام..



بالتسعينات..



كنا نبحث عن اكثر ضابط يتكلم بالشرف ورفض منح (اوراق عدم التعرض) للنزول اليومي..



مقابل اموال..



فنهرع له ..



لانه بذلك يقول لنا (انه مو شريف..



تعالوا اعطوني لي ..



مقابل عدم التعرض)..



كذلك اليوم ابحث عن اكثر شخص يتحدث عن الشرف والنزاهة والوطنية والدين..



اعلم هو افسدهم..

بالمحصلة:

الارهاب كان (غطاء للفاسدين)..



بحجة (محاربة الارهاب اولا..



)؟

فاليوم الحشد يبعد الانظار عن الفساد وما فاحت من ريحة الحشد بتورطه بالفساد والمخدرات والمكاتب الاقتصادية..



الخ..



(يزجون العراق بصراعات اقليمية)..



لابعاد الانظار عن الفساد تحت شعار ( محاربة اسرائيل اولا..



) ؟ اي يا حرامية اسرقوا..



براحتكم..

ونبين بان:

(البحرين من حقها ..



ان تؤيد ضرب معسكرات الحشد) ليس تاييد لاسرائيل بل كرها لمن يهددها..

فالبحرين من حقها ان تؤيد اي ضربات ضد مليشة الحشد ..



فمليشية الحشد تهدد بضرب دول الخليج ..



كمرتزقة نيابة عن ايران..



في حالة اي حرب بين ايران والمجتمع الدولي..



الحشد لم يقف لجانب العراق ..



بل عمل على تأمين الوجود الايراني بالعراق وتامين ممر ايران من طهران للمتوسط عبر العراق..



اما من قاتل داعش هم المتطوعين الكفائيين والجيش والشرطة وقوات مكافحة الارهاب والقوات الامريكية بالتحالف الدولي.



.



اضافة لروسيا بسوريا..

وعودة للصدريين..



(الطائفة الصدرية)..



ومخاطر دخولهم والولاءئيين للعمل السياسي والعسكري

وخير مثال..



يصدر من مكتب مقتدى الصدر..



بيان يدعو فيه لعدم التعرض للشيخ عامر المنشداوي..



بعد ان (قدم ندمه واعتذاره)؟؟ وعندما تعرف القصة..



تكتشف خطورة الصدريين وعقليتهم الدكتاتورية القمعية..



فالمنشداوي مجرد انتقد (المراسم التي تقام يوم مقتل الصدر الثاني، واشار بان هذه المراسم يجب ان تختزل بالمعصوميين… وتسائل الامام جعفر الصادق المعصوم لا يقام له طقوس ومراسم مثل ما تقام لغير المعصوم كالصدر الثاني)..



هذا كان كافيا للعقلية القمعية الصدرية بحرق بيته وشتمه والتعرض له ولعائلته.



.

وهنا يطرح سؤال لـ (مكتب الصدر)..



(اذا الشيخ المنشداوي لم يعتذر ..



واصر على ما قال)..



(هل يجوز الاعتداء عليه بنظركم.؟؟ ولا تصدرون بيان بان له حق الانتقاد وابداء الراي)؟؟ فمكاتب الصدر..



شبيه بالفرقة والشعب الحزبية لحزب البعث المجرم بزمن صدام..



فهي تنشر الرعب والطغيان ودكتاتورية ال الصدر المرعبة على الشارع الشيعي بالعراق..



ويجب الوقوف ضد هذه المكاتب ..



وازالتها ..



لاعطاء حرية وهواء نقي للشيعة ان يتنفسوه بارض الرافدين.

علما بان (بناء مراقد لال الصدر التي لم تبنى على التقوى..



ووراءها مخطط (لجعلها مراقد ضرار) لابعاد الشيعة عن (ائمتهم المعصومين)..



)..



اي كجامع ضرار الذي بني بزمن النبي لابعاد المسلمين عن الجامع الذي يصلي به النبي لجامع اخر بني ليس على التقوى (جامع ضرار).



.

ومضة:

(شيعي جعفري وافتخر..



وخنجر بصدري صدري)..



(شيعي عربي انادي..



الولائي عدو بلادي)

……………………….

واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم..



ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم

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