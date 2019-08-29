الثقافة النيابية: ابلغنا عبد المهدي بفتح فساد هيئة الاتصالات وعقود الهاتف النقال

2019/08/29 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الخميس، عن إبلاغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة فتح ملفات الفساد المستشري بهيئة الإعلام والاتصالات وعقود الهاتف النقال، مبينة أنها طلبت منه ترشيح شخصيات لمجلسي أمناء شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات لانتهاء عمل المجلسين.وقال عضو اللجنة علاء الربيعي لـ/المعلومة/ إن “اللجنة أبلغت رئيس مجلس الوزراء عادل […]

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