2019/08/29 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الخميس، يحظر حمل بعض أجهزة “أبل” في الأمتعة المسجلة، لأسباب تتعلق بسلامة الركاب.وأوضحت شركة الاتحاد في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، أن القرار يتعلق ببعض أجهزة كمبيوتر “ماك بوك برو”.وقال البيان: “في أعقاب استدعاء شركة أبل لعدد من أجهزة ماك بوك برو المحمولة، لأغراض السلامة، قررت الاتحاد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الاتحاد يمنع حمل بعض أجهزة “أبل” على متن رحلاته وكالة خطوة برس.

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