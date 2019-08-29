2019/08/29 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي نفط الوسط الرياضي يتعاقد رسمياً مع شركة اديداس العالمية لتجهيز الفريق في الموسم المقبل

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