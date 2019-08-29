2019/08/29 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت رئاسة برلمان إقليم كردستان، يوم الاحد المقبل، موعدا لافتتاح فصله التشريعي الجديد.

وأظهر كتاب الدعوة الذي حمل توقيع رئيسة البرلمان ريواز فائق، والموجه لجميع الأعضاء، دعوتهم لحضور الجلسة الأولى، للفصل التشريعي الخريفي، للسنة الأولى من الدورة الخامسة للبرلمان، يوم الاحد المصادف الأول من شهر أيلول المقبل، وفقا للنظام الداخلي، فيما لم تكشف رئاسة البرلمان، عن جدول الاعمال المقرر للجلسة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان إقليم كردستان يحدد الاحد المقبل موعدا لبدء الفصل التشريعي الخريفي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان إقليم كردستان يحدد الاحد المقبل موعدا لبدء الفصل التشريعي الخريفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).