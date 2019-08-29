موقع امريكي: الضربات الإسرائيلية تهدف لمنع اي جهد دبلوماسي بين ايران والولايات المتحدة

2019/08/29 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكد تقرير لموقع لوبي لوغ الامريكي المتخصص بالتحليل السياسي أن حملة الضربات الجوية التي شنتها حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في العراق وسوريا ولبنان جاءت بالتزامن مع الزخم الدبلوماسي الجديد بين الولايات المتحدة وايران واحتمال حدوث لقاء بين الرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس الامريكي دونالد ترامب وهو ما يؤكد عزم […]

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