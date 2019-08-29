ميسي أفضل مهاجم بدوري الأبطال

2019/08/29 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هوية الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الأبطال عن الموسم الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.ومنح اليويفا جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي نظرًا لتألق البرغوث في النسخة الماضية من دوري الأبطال،

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