2019/08/29 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس جددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التأكيد للرئيس الفلسطيني محمود عباس على دعم بلادها لحل الدولتين سبيلا وحيدا لتسوية النزاع الشرق أوسطي.وأشارت ميركل أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين اليوم، إلى أن أي تسوية سياسية بين طرفي النزاع يجب أن تخدم هدف التعايش بسلام وأمان بين الفلسطينيين والإسرائيليين،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل لعباس: لا طريق للسلام إلا عبر حل الدولتين وكالة خطوة برس.

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