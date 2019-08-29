كربلاء تسوق اكثر من ( 8 ) مليون كغم من لحم الفروج

2019/08/29 | 20:08

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، إن مشاريع فروج اللحم في المحافظة سوقت أكثر من ( 8 ) مليون و(500 ) ألف كغم من لحوم الدجاج خلال النصف الأول من عام 2019 من اجل سد حاجة السوق المحلية والوصول الى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن “.

وقال مدير الزراعة المهندس رزاق الطائي لـــ ( المستقلة ) إن “مشاريع فروج اللحم العاملة في كربلاء والبالغ عددها ( 50 ) مشروعا سوقت خلال النصف الأول من العام الحالي ( 8 ) مليون و (558 ) ألف و (112 ) كغم من لحوم الدواجن على شكل دجاج حي تم رفده إلى السوق المحلية “،

وأوضح إن “كمية لحوم الدواجن المنتجة خلال النصف الأول من العام الجاري “.



وأشار الى إن “كربلاء استطاعت من خلال المبادرة الزراعية من إقامة عدد من مشاريع بيض المائدة ، وفروج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص ، واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا ساهمت بسد جزء كبير من حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدواجن “.

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