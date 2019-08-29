بعمليةٍ نوعية.. الحشد الشعبي يقتل “والي بغداد” بداعش

2019/08/29 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت هيئة #الحشد_الشعبي، اليوم الخميس، قتل “والي #بغداد” بتنظيم “داعش” وأسر ستة من أفراد حمايته، بعملية أمنية في #وادي_حوران بالأنبار.الهيئة ذكرت في بيان أن «قوة […]

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