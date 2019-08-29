عضو بمفوضية حقوق الإنسان يصدر تقريراً بحادثة داقوق الأخيرة ويوجه طلباً عاجلاً للحكومة

2019/08/29 | 20:11

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بغداد اليوم _ كركوك

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، اليوم الخميس، أن الاحداث الأمنية التي وقعت في ...





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