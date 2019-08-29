2019/08/29 | 20:14

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اكتشاف 415 حالة فساد اداري ومالي في هذه الوزارة خلال تموز

اكتشفت اللجان التفتيشية العاملة في مديرية التفتيش التابعة لمكتب

المفتش العام لوزارة الداخلية 415 حالة فساد اداري ومالي في دوائر

ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات خلال شهر تموز المنصرم من العام

الجاري 2019.وذكر التقرير الشهري الصادر عن المفتش العام لوزارة الداخلية لشهر

تموز ان لجانه التفتيشية العاملة في بغداد تمكنت من رصد 125 حالة فساد

اداري ومالي، بلغ مجموع حالات الفساد الاداري 115 حالة فيما بلغ مجموع

حالات الفساد المالي المكتشفة في بغداد 14 حالة.وأضاف التقرير أن مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة في بغداد كانت 84

حالة اهمال، و 15 حالة تزوير، و 13 حالة استغلال وظيفي، و 3 حالات سوء

استخدام للسلطة، فيما ذكر أن مؤشرات الفساد المالي في بغداد كانت 8

حالات هدر بالمال العام، و 4 حالات سرقة، وحالتي رشوة.وبيّن التقرير أن عدد حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة من قبل

لجان التفتيش في دوائر الوزارة في المحافظات بلغت 290 حالة، كانت

مؤشرات الفساد الاداري فيها 191 حالة اهمال، و 26 حالة سوء استخدام

للسلطة، و 25 حالة تزوير، و 19 حالة حالة استغلال وظيفي، وحالتي

ابتزاز.الى ذلك اتخذ مكتب المفتش العام بصدد حالات الفساد المكتشفة الاجراءات

القانونية والادارية اللازمة وتشكيل مجالس تحقيقية بحق المقصرين

والمتورطين فيها فضلا عن اتخاذ العقوبات الانضباطية والادارية بحق

العديد من تلك الحالات.

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