2019/08/29 | 20:14

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ميسي يتوّج بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل

مهاجم في أوروبا لعام 2019 على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات

لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه موناكو الفرنسية.وفاز بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2019، البرازيلي أليسون بيكير

حامي عرين ليفربول الإنجليزي.

كما فاز الهولندي فيرغيل فان دايك، صخرة دفاع ليفربول بجائزة أفضل

مدافع في أوروبا لعام 2019.

وتوّج فرانك دي يونغ نجم برشلونة الجديد بجائزة أفضل لاعب خط وسط في

أوروبا لعام 2019.

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