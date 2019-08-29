2019/08/29 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تم نقل الصحفي الأوكراني رومان سوشينكو، المدان بتهمة التجسس في روسيا، من سجنه في مقاطعة كيروف إلى سجن ليفورتوفو بمدينة موسكو.ونقلت وكالة “إنترفاكس”، اليوم عن إيفان ميلنيكوف، السكرتير التنفيذي للجنة المراقبة العامة، قوله إنه يوجد في سجن ليفورتوفو حاليا، 5 سجناء أوكرانيين وهم: فلاديمير بالوخ ، وبافيل غريب ، وستانيسلاف كليخ ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية محتملة لتبادل سجناء بين أوكرانيا وروسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية محتملة لتبادل سجناء بين أوكرانيا وروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).