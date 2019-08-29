2019/08/29 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفايز لـ"العهد": العلاقات الخارجية النيابية سيكون لها موقف حازم اتجاه الاعتدءات الامريكية الصهيونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/29 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفايز لـ"العهد": العلاقات الخارجية النيابية سيكون لها موقف حازم اتجاه الاعتدءات الامريكية الصهيونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفايز لـ"العهد": العلاقات الخارجية النيابية سيكون لها موقف حازم اتجاه الاعتدءات الامريكية الصهيونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).