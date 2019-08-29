في كربلاء.. تفقيس ما يقارب 12 مليون بيضة خلال 6 اشهر

2019/08/29 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت مديرية زراعة كربلاء، ان مشاريع التفقيس في المحافظة بتفقيس أكثر من 11 مليون و( 967) ألف بيضة خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي، في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار، ان "مشاريع التفقيس في محافظة كربلاء والبالغ عددها ( 10 ) مشاريع رقدت خلال النصف الأول من العام الجاري (14) مليون و(458) ألف و(300 ) بيضة نتج عنها (11) مليون (967) ألف و(82) فرخة تم رفدها الى مشاريع فروج اللحم وبيض المائدة".

وأضاف، ان "البيض المفقس خلال النصف الأول من العام الحالي في مشاريع التفقيس والبالغ عدده (11) مليون (967) ألف و(82) بيضة حيث ورقد في شهر كانون الثاني (2102060 ) بيضة نتج عنها (1730251 ) فرخة ، ورقد في شهر شباط (2102110) بيضة نتج عنها (1730336) فرخة ، فيما شهد شهراذار ترقيد (2347960) بيضة نتج عنها (1927028 ) فرخة، وفي شهر نيسان تم ترقيد (2348030) بيضة نتج عنها (1935745) فرخة ، وفي شهر ايار تم ترقيد (2433480) بيضة نتج عنها (2031763) فرخة، فيما رقد في شهر حزيران (3122660) بيضة نتج عنها (2611959) فرخة.

واشار البيان الى، ان "كربلاء استطاعت من خلال المبادرة الزراعية من اقامة عدد من مشاريع تفقيس البيض وبيض المائدة و وفروج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص واستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا ساهمت بسد جزء كبير من حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدواجن".



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