الحشد الشعبي يعلن مقتل الارهابي المدعو والي بغداد

2019/08/29 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن مقتل والي تنظيم داعش خلال عملية نوعية.

وذكر بيان صادر عن موقع الحشد اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "ان قوات الحشد الشعبي اللواء 18 تمكن وخلال عملية نوعية من قتل (والي بغداد) بتنظيم داعش المدعو ( عبد السلام حمد حمود الملقب ابو نور)، وأسر ستة من افراد حمايته، فيما فجر معاونه نفسه بعد اصابته".

وأكد البيان، أنه "تم ارسالُ جثثِ القتلى إلى قيادةِ العملياتِ المشتركة، لفحصها وتأكيدِ هويات المقتولين، وبعد التحقيق واعتراف الإرهابيين الأسرى تبين ان من بين القتلى ما يسمى بوالي بغداد".انتهى/س

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