بشار الجعفري :الطريق الوحيد لإنهاء معاناة سورية باستعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها

2019/08/29 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة ، بشار الجعفري،اليوم الخميس ,(29-8-2019 ) إن "الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها".

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن: "الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في استعادة الدول الداعمة للإرهاب إرهابييها وعندها ستنعم سوريا كلها بالأمن والاستقرار".

وأضاف الجعفري أن سورية تؤكد على ضرورة عدم المساس بمسار أستانا الذي يحظى بدعم وتوافق واسع وخاصة من الشعب السوري صاحب السلطة الأساسية في تقرير مصيره وعلى الحيلولة دون تعطيله.

انتهى .



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