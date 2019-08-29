وزارة التخطيط تعلن عن خطة جديدة لتطوير مهارات موظفي الدولة كافة

2019/08/29 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي ، الخميس،(29-8-2019 ) عن خطة الوزارة لتطوير الموارد البشرية في العراق، معربا عن سعي وزارته لتمكين موظفي الدولة كافة، وتطوير مهاراتهم واطلاعهم على التجارب العالمية، اكد شمول طلبة الجامعات والمعاهد بهذه الستراتيجية.

وقال الدليمي في بيان له ، إنه "هناك خطة للوزارة لتطوير قدرات الدرجات الوظيفية في مؤسسات القطاع العام بمختلف الاختصاصات بما فيها القيادات الإدارية، وذلك في اطار تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة 2030 المتمثلة بتحقيق الحكم الرشيد".

وأضاف أن "وزارة التخطيط تسعى لتمكين موظفي الدولة كافة، وتطوير مهاراتهم واطلاعهم على التجارب الإقليمية والعالمية"، مؤكداً "شمول طلبة الجامعات والمعاهد بهذه الاستراتيجية خلال عطلتهم الصيفية، بهدف زيادة مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل، سيما أن بذلك القطاع الخاص سيكون قادرا على استيعاب هذه القدرات إذا اثبتت استعدادها لذلك".

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