2019/08/29 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روسيا والهند تحسمان مسائل "إس-400" المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
كشف مسؤول روسي عن أن موسكو ونيودلهي قد حسمتا القضايا المالية المتعلقة بصفقة توريد منظومات الدفاع ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روسيا والهند تحسمان مسائل "إس-400" المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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