2019/08/29 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

كشف مسؤول روسي عن أن موسكو ونيودلهي قد حسمتا القضايا المالية المتعلقة بصفقة توريد منظومات الدفاع ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا والهند تحسمان مسائل "إس-400" المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا والهند تحسمان مسائل "إس-400" المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).